Messer in Hals: „Keine Abschiebung in Probezeit“

Jener Afghane, der 2018 Michael P. (21) in Innsbruck mit einem Stich in den Hals getötet hat, wurde - wie ausführlich berichtet - in diesem Jahr bedingt entlassen. Rund um diese Causa drängen weitere brisante Details und Parallelen ans Tageslicht und zeigen die Ohnmacht der Behörden. Die „Krone“ schlüsselt die für viele unverständliche Causa auf.