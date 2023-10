Equal Pay Day: Vorarlberg wieder Schlusslicht!

Kinderbetreuung als Hindernis

„Frauen übernehmen einen großen Teil der unbezahlten Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit, sie sind überdurchschnittlich oft in Teilzeit beschäftigt, sie arbeiten oft im Niedriglohnsektor und können so ihre eigenständige Existenzsicherung nicht immer aufrechterhalten“, betont Happel. In Vorarlberg liegt die Teilzeitquote bei Frauen bei fast 53 Prozent. Bei Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sogar bei 82 Prozent. Grund dafür ist die mangelnde Kinderbetreuung. In Vorarlberg liegt etwa der Anteil an Betreuungseinrichtungen, die ein Mittagessen anbieten, bei mageren 29 Prozent - im Österreichschnitt immerhin bei 63 Prozent.