Witherspoon-Tochter spricht über Panikattacken

Ava, die im letzten Jahr ihren Abschluss in Sozialarbeit von der Universität von Berkeley erhielt, konzentriert sich gerade ganz auf ihre Modelkarriere. Deshalb ist es für sie um so wichtiger, eine „ganz schlechte Angewohnheit von mir“ loszuwerden. Wenn sie nervös ist, drückt sie an ihrer Gesichtshaut herum. Etwas, was „im Laufe der Jahre etwas besser geworden ist, ich aber bald ganz ablegen will.“