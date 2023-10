Koch wollte 70-jährige Frau vergewaltigen

Aber die Frau ist tapfer und blickt ihrem Peiniger im Gerichtssaal ins Gesicht, was dieser umgekehrt tunlichst vermeidet. „Ja, das ist er“, sagt sie und erzählt dann vom Vorfall Ende Mai und davon, wie sie an jenem Abend beim Waldspaziergang am Wocherhafen in Bregenz von dem Angeklagten angesprochen wurde. „Er sagte, dass es ihm schlecht ginge und dass er seine Familie beim Erdbeben in der Türkei verloren habe. Und weil ich halt eine gutmütige Haut bin, hörte ich ihm zu.“