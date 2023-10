Nobelpreis-Anruf: Krausz hob „ausnahmsweise“ ab

Nachdem er beim Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München Besucher durch Labore geführt hatte, brauchte Krausz am Dienstag gegen 11 Uhr eine Pause. In der wollte er „etwas Nützliches tun“, und begann, ein Interview mit Katalin Karikó, der am Montag frisch gebackenen Medizin-Nobelpreisträgerin, anzuschauen, erzählte Krausz am Dienstag vor Journalisten.