Armenien erkennt jetzt Haftbefehl für Putin an

Am Dienstag hat das armenische Parlament in der Hauptstadt Jerewan das Gründungsstatut des IStGH ratifiziert. Das Land unterstellt sich damit der Gerichtsbarkeit des Haager Gerichts. „Nachdem Russland in Bergkarabach gegen die Militäraktion Aserbaidschans nichts unternommen hatte, waren bisherige Rücksichtnahmen auf Russland irrelevant geworden“, erklärte Russland-Experte Gerhard Mangott auf der Plattform X.