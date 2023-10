Gollings Ortschef fordert Taten gegen Stauchaos

Der Ortschef hat einen offenen Brief mit dem Titel „Wir können (wollen) nicht mehr“ verfasst – adressiert an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und Straßenbetreiber Asfinag. Harlander fordert endlich Maßnahmen gegen den beinahe täglichen Stau-Wahnsinn in seiner Tennengauer Gemeinde. „Die gegenwärtige Verkehrsbelastung, verursacht durch die Tunnelbaustelle und den daraus resultierenden Ausweichverkehr hat einen kritischen Punkt erreicht“, heißt es in dem Schreiben. Und: „Es ist für die Bürgerinnen und Bürger von Golling nahezu unmöglich geworden, ihre alltäglichen Geschäfte zu erledigen.“