Wieder Stau auf der A10: Jetzt wird Google aktiv

Eine Stunde Zeitverlust mussten gestern die Autofahrer an den Tunnelbaustellen auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Eben in Kauf nehmen. Zigtausende Deutsche nutzen den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober für ein langes Wochenende und reisten in Richtung Süden. Auch der Rückreiseverkehr verursachte lange Verzögerungen.