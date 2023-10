Fall Leon: Papa von Bub (6) muss in U-Haft bleiben

Im Fall des sechsjährigen Leon, der Ende August des Vorjahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater (38) weiter in Untersuchungshaft bleiben. Diese wurde wegen Tatbegehungsgefahr um zwei Monate verlängert, wie das Landesgericht Innsbruck mitteilte.