So soll Leons (6) Vater den Mord geplant haben

Zur Erinnerung: Leon (6) ertrank Ende August 2022 in der Kitzbüheler Ache in Tirol. Sein Vater (38) gab an, überfallen und zusammengeschlagen worden zu sein. Als er bewusstlos war, soll Leon aus dem Kinderwagen gekrabbelt und zur Kitzbüheler Ache gelangt sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler glaubten ihm vorerst, doch alle Spuren verliefen im Sand. Schließlich entdeckten sie auf Videos von Überwachungskameras, dass der Deutsche bereits vor dem Vorfall eine Sektflasche im Kinderwagen hatte. Mit dieser soll er laut eigener Aussage zusammengeschlagen worden sein.