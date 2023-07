Deshalb bleibt Leons Papa in Untersuchungshaft

Ein „auffallendes Maß an Kaltblütigkeit“ attestiert der Oberste Gerichtshof dem Vater des kleinen Leon (6). Der behinderte Bub war im August 2022 in der Kitzbüheler Ache ertrunken. Sein 38-jähriger Papa sprach von einem Raubüberfall, ehe er selbst im Februar wegen Mordverdachts verhaftet wurde. Die „Krone“ berichtete ausführlich über den erschütternden Kriminalfall in Tirol.