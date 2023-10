Hamlin nach Herzstillstand zurück auf NFL-Bühne

„Immer noch in der Lage zu sein, das auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun, was ich liebe, ist fantastisch“, fügte Hamlin hinzu. Der Defensive-Spieler hatte am 2. Jänner bei einem NFL-Spiel der Bills gegen die Cincinnati Bengals auf dem Feld einen Herzstillstand erlitten und war bewusstlos zusammengebrochen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen.