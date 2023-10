Blaue Wellen | Kanzler-Bier und -Burger

Blaue Wellen. Wenn der ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer gemeinsam mit einem ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten die nicht anerkannte afghanische Taliban-Regierung besucht und dann diese Reise im „Krone“-Sonntagsinterview bei Conny Bischofberger zu rechtfertigen versucht - so schlägt das wie zu erwarten hohe Wellen. In diesem Interview hatte Mölzer unter anderem gemeint, dass die Taliban dazugelernt hätten und sich bemühten, Sicherheit herzustellen. Dass die Frauen von den Universitäten ausgeschlossen sind, würden die Taliban selbst kritisch sehen, hatte Mölzer Bischofberger erzählt. Vor allem hatte Mölzer zur harschen Kritik von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl gemeint, dass er diese nicht so ernst nehme. Am Sonntag rundum zitiert wurde auch dieser Satz Mölzers im „Krone“-Interview: „Ich wüsste auch nicht, wo die Handhabe wäre. Ich habe nichts Parteischädigendes gemacht und sehe das eher als Überreaktion des Parteiobmanns.“ Auf diesen blauen Wellten versuchte am Sonntag die ÖVP zu surfen. In einer Aussendung konstatierte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, dass die eigene Partei Kickl nicht ernst nehme. Der Befund des ÖVP-Mannes: „Wir sehen klar und deutlich: Die FPÖ wendet sich intern immer mehr von ihrem Obmann ab.“ Das könnte man für leicht übertrieben halten.