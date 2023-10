Zu Risiken und Nebenwirkungen…

10 Cent für Wolfsburgs Ersatz-Keeper

In der Finanzbranche ist das nicht anders und dort, wo die Fußball-Hochfinanz ihr Unwesen treibt, schon gleich gar nicht. So hat sich jüngst ein Startup namens „Tradar“ formiert, das Expert:innen in Sachen Fußball und Finanzen die Möglichkeit bietet, per App „in digitale Vermögenswerte in Form von Tokens zu investieren“. Dahinter verbirgt sich ein einfaches Prinzip: Man kann Anteile an Profifußballern erwerben (derzeit von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, FC Schalke 04, dem VfL Wolfsburg und seit neuestem auch dem FC Augsburg), darauf spekulieren, dass ihr Marktwert dramatisch steigt und so einen ordentlichen Reibach machen. Dabei wird der derzeitige Marktwert einfach durch eine Million geteilt, woraus sich der Preis für ein Token ergibt. Beim Werkself-Kicker Florian Wirtz sind das momentan 85 Euro, während ein Anteil am Wolfsburger Ersatzkeeper Niklas Klinger schon für wohlfeile zehn Cent zu haben ist.