Ohlsdorf darf doch auf 400 Arbeitsplätze hoffen

VGP europaweit tätig

Für Achleitner handelt es sich bei diesem Wirtschaftspark „um einen optimalen Standort für Betriebsansiedlungen“ - insbesondere aufgrund des direkten Anschlusses an die Westautobahn. Er werde die Region und den Standort Oberösterreich wirtschaftlich stärken. Der Investor VGP ist nach eigenen Angaben ein europaweit tätiger Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Logistik- und halbindustriellen Immobilien. Das Unternehmen wurde 1998 als belgischer Immobilienentwickler in Familienbesitz in der tschechischen Republik gegründet. Er beschäftigt 371 Vollzeitmitarbeiter in 17 Ländern direkt und über mehrere 50:50-Joint-Ventures.