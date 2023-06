Brisanter Rechnungshofbericht über Causa Ohlsdorf

Verzichteten Bundesforste auf viel Geld?

Auch das dritte Thema des RH-Rohberichts ist brisant: Asamer hatte die betreffenden Flächen von der Republik Österreich, den Bundesforsten und einer Privatperson bis Jänner 2022 gekauft und verkaufte sie im Jänner und Juni 2022 an ein europaweit tätiges Immobilienunternehmen weiter und erzielte dabei laut Prüfergebnis einen Mehrerlös von 12,2 Millionen Euro. Dazu stellt der Rechnungshof fest: „Die Bundesforste hatten keine Nachbesserungsklausel vereinbart, obwohl sie vom Vorhaben des Privatunternehmens (nämlich Hans Asamer) wussten, die Grundstücke zeitnah weiterzuveräußern. Damit verzichteten sie auf einen potenziellen weiteren Verkaufserlös.“ Die Bundesforste teilen dazu mit: „Was wir auf Basis des vorliegenden Rohberichtes für die ÖBf grundsätzlich bestätigt sehen: Der Verkauf der rund 6 Hektar großen Bundesforste-Fläche in Ohlsdorf ist was die Bundesforste betrifft rechtlich korrekt abgelaufen und war betriebswirtschaftlich betrachtet für das Unternehmen sinnvoll.“ In Summe erlösten die ÖBf knapp 4 Millionen Euro für etwa sechs Hektar.