Gemeinderat einstimmig für das Hallenbad Neusiedl

Vizebürgermeister Heinz Josef Zitz versuchte diese Bedenken zu zerstreuen. So wurde in etwa das Wort öffentlich bei den Verträgen eingefügt, da die VP-Mandatare anmerkten, dass das Bad sonst vielleicht nicht von allen besucht werden dürfe. Zitz hob außerdem hervor, dass der Stadtgemeinde Kosten von 390.000 Euro für das Bad entstehen würden, nicht mehr. Etwa eine halbe Stunde wurde diskutiert, dann die Gewissensfrage an die Gemeinderäte. Und das Aufatmen: Alle stimmten mit. Das neue, öffentliche Hallenbad in Neusiedl am See wird Realität.