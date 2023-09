LKH Bruck: Kritik an Betriebsrat und Klinikleitung

In einem Brief an ihren Betriebsrat machen Anästhesisten des Brucker LKH ihrem Ärger Luft: Zum einen wäre nicht - wie kürzlich in einem Medienbericht dargestellt - der Abteilungsleiter Anlass für die vielen Kündigungen (22 Narkoseärzte verlassen bis Ende des Jahres das Haus), vielmehr würde dies an der „fehlenden Perspektive im LKH Hochsteiermark“ liegen.