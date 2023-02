LKH Hochsteiermark: Maulkorb für Personal

Der Spitalsbetreiber bestätigt auf „Krone“-Anfrage die erfolgte Maßregelung: „Es gibt, wie in jedem Unternehmen dieser Größenordnung, eine Regelung, wer wozu Stellung nehmen darf. In der Vorwoche ist dann aus gegebenem Anlass an diese geltende Regelung erinnert worden“, heißt es dazu aus der Grazer Presseabteilung der Kages.