JW-Summit: Kärnten als Hotspot für Jungunternehmer

Wer einen Einblick in Kärntner Vorzeigebetriebe erhaschen wollte, konnte bereits am Donnerstag an Betriebsbesuchen teilnehmen. Als Alternative konnten die Jungunternehmer an Vorträgen aller Art teilnehmen: „Die Bandbreite der Impuls- und Servicethemen reicht von Employer Branding und New Work bis zu Leadership und Generationengerechtigkeit“, erklärten die JW-Kärnten-Vorsitzenden Nika Basic und Martin Figge. Unter dem Motto „Mint (Meetings. Innovation. Network. Trends.) me up“ warteten Workshops zum Thema Finanzen, Digitalisierung, künstliche Intellizenz, Mobilität, aber auch zu Unternehmensgründung und -führung.