Trentiner „Problembärin“ wurde tot aufgefunden

Getöteter Jogger löste Debatte um Abschüsse aus

In Italien hat sich seit dem Tod eines Trentiner Joggers die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch zugespitzt. Im April war der 26-jährige Andrea Papi tot an einem Forstweg in der Gemeinde Caldes in einem bei Wanderern und Touristen beliebten Tal (Val di Sole) gefunden worden. Eine bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin, die unter dem Code JJ4 bekannt ist, hatte den Mann getötet. Es handelt sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ Bruno. Die Bärin wurde inzwischen eingefangen und befindet sich im Tierschutzzentrum in Casteller bei Trient.