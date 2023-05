Zerkratztes Auto in Südtirol: Bär ist unschuldig

Eine DNA-Analyse hat gezeigt, dass entgegen erster Annahmen kein Bär für einen zerkratzen Pkw in Südtirol verantwortlich ist. Vergangene Woche wurden „Kratz- und Bissspuren“ an einem Auto in einer Siedlung in Völs am Schlern entdeckt, der Verdacht fiel zunächst auf einen Braunbären als Verursacher.