Oliver Pocher: „Ich habe als Ehepartner versagt“

Trotzdem wünsche er Amira von Herzen nur das Beste und, „dass Du das, was Du suchst, in Deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es jemand anderes besser und Dich glücklicher.“ So viel sei zumindest sicher: „Unsere 2 wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben.“