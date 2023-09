Das steckt hinter dem Tränen-Auftritt der Pochers

Bei der Aufzeichnung ihres Live-Podcasts in Köln verdrückte nicht nur Amira, sondern auch Oliver Pocher ein paar Tränchen. Gefühle, die die 30-Jährige am liebsten gar nicht gezeigt hätte, wie sie jetzt in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Pochers“ verriet. Warum? „Weil es sehr intim war.“