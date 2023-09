Pochers über Ehe-Aus: „War so ein bisschen taub“

Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern ist alles aus zwischen Oliver Pocher und seiner Amira, wie das Promi-Paar in der letzten Woche verkündet hatte. Beruflich ziehen die beiden aber auch nach dem Ehe-Aus noch an einem Strang, wie sie in der neuesten Folge ihres Podcasts „Die Pochers“ verrieten.