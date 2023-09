Meta macht Tom Brady und Paris Hilton zum Chatbot

Paris Hilton als Chatbot

Den Angaben zufolge arbeitet Meta an einer Möglichkeit für Entwickler wie auch normale Nutzer, eigene KI-Chatbots zu erstellen. Diese könnten Nutzerprofile auf Instagram und Facebook erhalten und langfristig als Avatare im Metaverse erscheinen, einer vom US-Konzern vorangetrieben virtuellen Realität. Um das Prinzip zu demonstrieren, kündigte Meta in einem Blogpost die Einführung von 28 Chatbots mit verschiedenen Persönlichkeiten an.