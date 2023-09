Norwegen ist Österreichs neuer Gas-Freund

Norwegen speichert seit Jahren CO₂ in der Erde

Ein großes Thema bei dem Besuch war die Speicherung von CO₂. Norwegen macht das sogenannte „Carbon Captur and Storage“ (CCS) seit über 30 Jahren. Das Gas wird dabei verflüssigt und in geleerte Gas- und Ölfelder geleitet und gelagert. Die Technologie ist kostspielig und wird von manchen Umweltorganisationen kritisch gesehen. Die Grünen lehnen sie inzwischen nicht mehr ab. CO₂-Speicherung ist in Österreich und weiteren acht EU-Staaten, darunter auch Deutschland, allerdings verboten.