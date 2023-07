Regierung legt lückenhaften Klimaplan vor

13 Prozentpunkte ist die Lücke also groß, der insgesamt zu reduzierende Treibhausausstoß bezieht sich dabei auf den Nicht-Emissionshandelsbereich, der aus dem Klimamaßnahmenpaket „Fit for 55“ der EU-Kommission von 2021 hervorgeht. Aber die Emissionen sinken, stellte Gewessler fest, „weil wir die notwendigen politischen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt haben“ und die noch fehlenden 13 Prozentpunkte, die wolle man auch noch schaffen. „Deshalb starte auch die öffentliche Konsultation mit dem heutigen Tag“, stellte die Ministerin am Dienstag fest und sie sei schon „sehr gespannt auf alle Vorschläge“. Jedoch brauche es Ideen, um das Ziel zu erreichen, „was wir nicht brauchen, sind die Meinungen, die nur sagen, wie es nicht geht“.