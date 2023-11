Neues Kinderbuch: Grassamen und Käfer im Interview

In Bad Ischl geboren, lebt Andrea Grill (48) heute in Gmunden und Wien. Als Biologin erforscht sie die Natur, als Autorin kann sie wunderbar darüber berichten. Ihr neues Sachbuch für Kinder „Bio-Diversi-Was?“ (leykam, 28,50 €) ist eine Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt. Die „Krone“ fragt nach.