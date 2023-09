Österreichs größte Umwelt-Baustellen aufgedeckt

„Wir sind keineswegs ein Umweltmusterland, sondern vielmehr Schlusslicht. Im ,State of nature in the EU‘-Report der Europäischen Umweltagentur belegen wir den vorletzten Platz unter 28 analysierten Länder“, warnt Umweltdachverband-Chef Gerald Pfiffinger. Der Aktivist sieht auch die E-Mobilität differenziert: „Schwere Autos sind auch elektrisch nicht ökologisch, SUVs zu elektrifizieren reicht nicht aus. Autos müssen auch kleiner werden.“ Brennpunkt auf der Straße: „Die Verlagerung auf die Schiene funktioniert nicht! Letztes Jahr rollten 2,48 Millionen Lkw über den Brenner - um 1,35 Prozent mehr als 2021!“