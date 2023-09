Auto krachte in Bludenz in fahrenden Zug

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstagmittag im Bludenzer Stadtteil Radin. Dort war ein Mann in seinem Pkw unterwegs und wollte offenbar die Bahngleise queren. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw genau in dem Moment auf den Gleisen zum Stehen, als sich die Bahnschranken senkten.