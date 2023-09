Schengen: Rumänien will „Demütigung“ bekämpfen

Am Samstag war bekannt geworden, dass Rumänien Österreichs Teilnahme an Sitzungen der NATO blockiert. Zwei Offiziere des Bundesheers in Brüssel warten laut Medienberichten seit Wochen auf ihre Akkreditierung bei der Militärallianz. Aus dem Außenministerium hieß es, Rumänien habe für seine Entscheidung über die freiwillige Entsendung von zwei Bundesheer-Offizieren ins NATO-Hauptquartier um mehr Zeit ersucht.