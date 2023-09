Rumänien blockiert Österreichs Zugang zur NATO

In der aktuellen Causa habe das Verteidigungsministerium „im Wege der Militärvertretung Brüssel mit den relevanten Stellen der NATO Verbindung aufgenommen“, so Bundesheer-Sprecher Michael Bauer in den „Salzburger Nachrichten“. Außerdem stehe man in engem Kontakt mit dem Außenministerium und dem Bundeskanzleramt.