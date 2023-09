70% der Flüsse leiden unter Sauerstoffmangel

Nicht nur Meere und Seen erwärmen sich durch die Erderwärmung immer stärker und haben einen immer geringeren Sauerstoffgehalt. Auch bei den Fließgewässern ist das der Fall, wie nun ein Forscherteam in einer Studie an über 580 Flüssen in den USA sowie 216 Flüssen in Mitteleuropa gezeigt hat.