Klimaerwärmung ließ Meeresfische schrumpfen

In mehreren Studien wurde bereits prognostiziert, dass durch die aktuelle Klimaerwärmung Fische, die in den lichtdurchfluteten obersten 200 Metern der Meere leben, kleiner werden. So wurde bis zum Jahr 2050 ein Größenrückgang von 14 bis 24 Prozent gegenüber den frühen 2000er Jahren vorhergesagt. Grund dafür ist u.a. der geringere Sauerstoffgehalt von wärmerem Wasser, das gleichzeitig den Sauerstoffbedarf der Fische in Tiefen von 200 bis 1000 Meter steigen lässt.