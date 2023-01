Öko-Studie: Erderwärmung setzt den Insekten zu

Hecken und Fluren weiter erhalten

Zentrales und durchaus erfreuliches Ergebnis: Die Gesamtartenzahl der untersuchten Tierchen in Österreich ist im Vergleich der vergangenen 30 Jahre relativ stabil geblieben. Auch die Menge an Insekten pro Testfläche - die sogenannte Individuendichte - blieb in Summe wenigstens stabil. „Unsere wissenschaftliche Untersuchung zeigt einmal mehr, dass der Klimawandel Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat - auch auf die Welt der Kleinsten. Entscheidend für den Fortbestand ist, dass wir Hecken und Fluren wie auch Wasserzugänge weiter erhalten - das geht allerdings nur mit unseren Bauern“, ruft Agrarminister Norbert Totschnig nun in Erinnerung.