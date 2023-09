ÖVP-Zeitung „Volksblatt“ stellt Printausgabe ein

Team wird offenbar kräftig verkleinert

45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Verlagshaus, 30 davon werden auf der Homepage als Redakteure und Redakteurinnen ausgewiesen. Im Raum steht, dass es mit 16 Leuten weitergehen wird. Offiziell ist das nicht so konkret: „Die Neuausrichtung erfordert eine Anpassung der redaktionellen Arbeit, inklusive einer Verkleinerung des Teams in allen Abteilungen. Mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird in Einzelgesprächen nach individuellen Lösungen gesucht“, heißt es.