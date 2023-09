Zwölfjährige bei Unfall in Kreisverkehr verletzt

Unbestimmten Grades verletzt wurde eine 12-Jährige, die am Sonntag mit ihrem Vater im Auto unterwegs war. Gegen 19.30 Uhr kam es auf der Altheimer Straße B148 im Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Braunau hatte seinen PKW in Fahrtrichtung Braunau am Inn gelenkt. Am Beifahrersitz saß seine 12-jährige Tochter.