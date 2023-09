Posch nach 6000er-Hattrick Österreichs Nummer eins

Schwierige Verhältnisse

Als Neuntplatzierte nach Tag eins startete Posch bei schwierigen Windverhältnissen mit 6,31 Meter im Weitsprung stark und verbesserte sich auf Rang fünf in der Gesamtwertung. Auch im Speerwurf landete sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, blieb mit 40,28 Meter nur 63 Zentimeter hinter ihrer Chengdu-Weite. Den 800-Meter-Lauf beendete Isabel in 2:19,27 Minuten, was in der Endabrechnung Rang sieben, direkt vor Verena Mayr (5995) bedeutete. Den Sieg holte sich wie bereits im Vorjahr - damals ex-aequo mit Ivona Dadic - die Niederländerin Emma Oosterwegel.