„Sowas habe ich in keinem Märchenbuch gesehen“

Und dann lud er Sie nach Vorarlberg ein.

Meine Mama sagte noch: „Wollt ihr euch nicht zuerst auf halber Strecke in Rom kennen lernen? Was ist, wenn er nichts taugt. Dann sprichst du wenigstens deine Sprache.“ Aber ich fuhr nach Österreich. Ich erinnere mich sehr genau. Das war am 9. August 1998, ein Sonntag. Ich war 21 Jahre alt. Das war meine allererste Reise ins Ausland. Ich war sehr ängstlich, setzte mich, als ich den Zug in Neapel wechselte, neben einen Carabinieri. In Innsbruck wurde ich dann von dem Mann in Weiß abgeholt. Der trug natürlich nicht mehr Weiß, dafür einen Blumenstrauß in seinen Händen. Er hatte nämlich die Befürchtung, dass ich anstatt nach Feldkirch in Richtung Feldkirchen fahren würde.