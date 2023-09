Heraf: „Das ist sicherlich kein Heimspiel für uns“

... sondern am Spielort Lustenau, da im ImmoAgentur-Stadion derzeit die Einbauarbeiten für die Rasenheizung laufen. „Wenn wir nicht in unserem Stadion spielen können, ist es für mich kein Heimspiel“, unterstreicht Heraf. „Zumal der Ablauf wie bei einem Auswärtsspiel sein wird.“

Die Hoffnung, dass es das einzige Heimspiel mit Auswärtscharakter bleiben wird, ist auch vom Tisch. Zwar folgen nach dem heutigen Match die Partien beim FAC in Wien (30. September) und beim GAK (8. Oktober). Da der neue Bregenzer Rasen aber erst am 20. Oktober gelegt wird, muss man auch einen Tag später gegen Horn ins Reichshofstadion ausweichen.