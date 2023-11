Peugeot 408: Was kann die Franzosen-Überraschung?

Der Peugeot 408 ist so etwas wie eine Überraschung am Automarkt: Die Franzosen haben tatsächlich eine neue Baureihe eingeführt, die sich abhebt von 308 und 508, zwischen denen sie den Neuen platziert haben. Optisch erstaunlich eigenständig und mit viel Platz gesegnet spricht er Emotion und Vernunft an - hat aber einen selbstbewussten Preis. Stephan Schätzl sieht ihn sogar als eine Art Nachfolger eines bekannten Bayern. Welchen er meint, verrät er in diesem Podcast.