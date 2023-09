Mutter klagt an: Moskau lockt Kubaner in den Krieg

17 Verhaftungen wegen Menschenhandel in Kuba

In Kuba wurde in jüngster Vergangenheit bereits gegen die Rekrutierungen vorgegangen. Anfang September gab es 17 Verhaftungen wegen Menschenhandels - die Verdächtigen sollen Söldner für den Ukraine-Krieg angeworben haben. Aus dem kubanischen Außenministerium hieß es: „Kuba ist nicht Teil des Ukraine-Kriegs.“ Doch es gibt auch Anzeichen, dass Kuba in dieser Angelegenheit einen Schritt auf den Kreml zugehen könnte. Der kubanische Botschafter in Russland deutete an, dass es in Zukunft Möglichkeiten für eine legale Rekrutierung von Kubanern geben könnte.