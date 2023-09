Burger-Kette: Lockruf von der Wüstenmetropole

Ein Jahr liegt es zurück, als der Vollblut-Gastronom mit seiner Frau Petra die in die Insolvenz geschlitterte Burger-Kette übernommen hat. „Wir sind in die schwarzen Zahlen gekommen, verdienen Geld“, so der 57-Jährige, der neun Burgerista-Restaurants betreibt, vier davon in Oberösterreich.