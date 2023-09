Top-Gastronom mit 27 Lokalen eröffnet Brauhaus

Thomas Altendorfer will in seinem neuen Brau-OX in der PlusCity vor allem mit Bodenständigkeit und regionalen Schmankerln punkten. „Es gibt jeden Tag frische Hendln vom Grill und saftige Stelzen. Und weil Essengehen für viele aufgrund der Teuerungen immer mehr zum Luxus wird, haben wir auch die Preise moderat gestaltet“, so Altendorfer.