Audi TT rast ungebremst in Traktor-Anhänger

Am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr lenkte ein 81-Jähriger aus Dornbirn seinen weißen Audi TT aus einer Firmenausfahrt in Hittisau und beabsichtigte in die L205 einzubiegen. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Mann, der noch einen Bekannten mitführte, ungebremst in die Landesstraße ein und kollidierte dort mit dem Anhänger eines Traktors, welcher in diesem Moment auf der L205 in Richtung Lingenau unterwews war.