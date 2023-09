Hubschraubereinsatz nach „Frontalem“ in Hittisau

Per Notarzthelikopter ins LKH nach Feldkirch

Dabei wurden der 22-Jährige unbestimmten Grades verletzt, Er musste mit der Rettung in das Landeskrankenhaus nach Bregenz eingeliefert werden. Die 31-Jährige wurde laut Polizeiangaben ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde jedoch an Bord des Notarzthubschraubers „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Der 73-jährige Lenker, dessen Fahrzeug am Seitenspiegel gestreift wurde, blieb unverletzt. An den an der Frontalkollision beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.