Schweinefleisch auf TikTok gegessen: 2 Jahre Haft

Reine Neugier

Die 33-Jährige bezeichnet sich selbst als Muslimin. Ihren indisch anmutenden Künstlernamen Lina Mukherjee trägt sie nach eigenen Angaben wegen ihrer großen Vorliebe für Bollywood-Filme. In dem Video, das im März aufgezeichnet worden war, benutzt sie den arabischen Ausdruck „Bismillah“ (Im Namen Gottes), der am Anfang fast jeder Sure des Korans steht. Dann isst sie ein Stück knusprige Schweinehaut - nach eigenen Angaben aus reiner Neugier.