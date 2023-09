House of (Erlebnis-)Cards: Das Netzwerk dahinter

Beste Drähte in die Politik

Landes-ÖVP und auch der grüne BM Georg Willi lassen die Vorgänge – wie berichtet – prüfen. BM Willi will bis spätestens zum Oktober-Gemeinderat (12.10.) Ergebnisse auf dem Tisch haben. Das Thema hat auch für ihn Brisanz: Schließlich ist die Stadt Innsbruck Kunde bei ebenjener Digitalfirma, die die angeblich wertlosen, aber an einige Kunden doch teuer verkauften Freizeitkarten an Vize-Bürgermeister Anzengruber weitergegeben hat – in Tausender-Packungen. Der Auftrag der Stadt, Apps zu programmieren, fällt in den Verantwortungsbereich ebenjenes Vize-Bürgermeisters. Auch sonst ist die Digitalfirma politisch bestens integriert – oder besser gesagt, die Politik ist in sie integriert.