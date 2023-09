House of (Erlebnis-)Cards: ÖVP legt Gutachten vor

Eine juristische Prüfung durch die ÖVP ergab, dass die von Innsbrucks Vizebürgermeister verteilten Karten „keine Spende an die Partei“ sind. Noch ist allerdings unklar, ob es sich um eine „Spende an einen Abgeordneten“ handelte. Inzwischen gab Johannes Anzengruber ein eigenes Gutachten in Auftrag.